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Afganistan'da ambulansla intihar saldırısı

27.01.2018 13:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü ambulansla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 40 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Yüksek Barış Konseyi, Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın eski binası ve yabancı elçiliklerin olduğu bölgenin yakınındaki bir kontrol noktasını hedef aldığı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Nasrat Rahimi "İntihar bombacısı güvenlik kontrol noktasından geçmek için ambulans kullanıyordu. Cumhuriyet Hastanesi'ne bir hasta götürdüğünü belirterek ilk kontrol noktasını geçti, ikinci kontrol noktasında farkına varılınca bomba yüklü aracı patlattı" dedi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecru saldırıda en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı. Sözcü 140'dan fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

İntihar saldırısının sorumluluğunu Taliban üstlendi. Taliban bir hafta önce de Kabil'deki Intercontinental Oteli'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

AP, AFP, Reuters/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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