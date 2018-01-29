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Afganistan'da askeri okula terör saldırısı!

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 08:17 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir askeri okula yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir askeri okulda patlama yaşandı. Yerel saatle 5 sularında gerçekleşen saldırının askeri okulun içerisinde gerçekleştiği belirtildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Saldırıya en az 4 teröristin katıldığı bildirildi. Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, saldırıda en az 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı.

Afganistan'da son bir hafta içerisinde büyük çapta 3 terör saldırısı gerçekleşti. Habertürk'te yer alan habere göre, bu süre içerisinde Intercontinental Otel'e düzenlenen baskında 20'den fazla kişi öldürülmüş, şehir merkezinde bir ambulansın patlatılmasıyla yapılan saldırıda ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İki saldırıyı da Taliban üstlenmişti. Ülkede son bir haftada gerçekleşen bir diğer terör saldırısında ise uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın ofisi hedef alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil DEAŞ

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