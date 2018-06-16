Afganistan'da Ateşkes Kutlamalarına İntihar Saldırısı

Afganistan'ın doğusunda intihar bombası saldırısı yaşandı. Saldırıda en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Afgan hükümeti ve Taleban, geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı boyunca ateşkes kararı almıştı.

Saldırının yaşandığı noktada da, Afgan askerleri, Taleban üyeleri ve siviller bayram kutlaması yapıyordu.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Bölge yetkilileri, saldırının bir araç bombasıyla yapıldığını belirtti. Saldırının yaşandığı Nangarhar bölgesi, IŞİD'in güçlü olduğu bölge ve IŞİD militanları sık sık intihar saldırılarında bulunuyor.

Saldırının meydana geldiği anlarda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, hükümetin ateşkes sürecini tek taraflı olarak uzattığını açıklıyordu.

Ancak, hükümetin bu kararı sonrası, Taleban'ın bayram süresi için açıkladığı üç günlük ateşkesi uzatıp uzatmayacağı bilinmiyor.

Afgan hükümeti ve Taleban, 17 yıldan uzun bir süre sonra ilk defa ateşkes kararı açıklamıştı.

Afgan hükümeti, Taleban'a karşı operasyonlarına ara vereceğini belirtmiş, Taleban da Ramazan Bayramı boyunca Afgan askeri ve güvenlik noktalarını hedef almayacağını açıklamıştı.

