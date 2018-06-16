Afganistan'da bayramlaşma sırasında intihar saldırısı

Onlarca kişinin öldüğü saldırıyı IŞİD üstlendi.Afganistan'ın Nangarhar eyaletine bağlı Rodat bölgesinde Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. IŞİD propaganda aracı olarak bilinen Amak ajans haberi üzerinden yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

Afganistan'da güvenlik güçleri Ramazan Bayramı sebebiyle 12 Haziran Salı günü bir haftalık ateşkes ilan etmişti. Taliban da karşılık olarak kendi milis güçlerine Ramazan Bayramı boyunca Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırıları durdurma talimatı vermişti. ABD öncülüğündeki NATO birliklerine karşı saldırıların ise sürdürüleceği açıklanmıştı. Afganistan'da 2001 yılından beri süren silahlı çatışmalarda Taliban ilk kez ateşkes ilan etmişti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bugün bir televizyon konuşması yaparak ateşkesin uzatıldığını duyurdu. Gani Taliban'a da ateşkesi uzatma çağrısında bulundu. Şubat ayında barış müzakereleri için bir plan ortaya koyan Gani Taliban'ın siyasi bir parti olarak tanınabileceğini ifade etmişti.

AFP/EC,JD

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