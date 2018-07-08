Afganistan'da Bir Amerikan Askeri Öldürüldü

NATO Afganistan’ın güneyinde bir Amerikan askerinin öldürüldüğünü, ikisinin de yaralandığını bildirdi. İttifaka göre saldırı “içerden biri” tarafından düzenlendi.
Yaralı askerlerin tedavi altına alındıklarını belirten NATO yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
NATO’nun Kararlı Destek misyonu çerçevesinde Afganistan’da çoğu Amerikan birlikleri olmak üzere ittifak üyesi ve diğer ülkelerden oluşan 39 ülke askeri, Afgan güvenlik kuvvetlerine eğitim, danışma ve teknik yardım hizmetleri sunuyor.
Taleban sözcüsü tarafından yapılan açıklamada saldırının Uruzgan ilindeki Tarinkot hava üssünde düzenlendiği bildirildi.
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