Afganistan’da Bir Günde Üç İntihar Saldırısı

Açıklamada, “Kardeş kuruluşlarımız Radio Free Europe/Radio Liberty’den iki gazetecinin bu sabah Kabil’de düzenlenen çifte intihar saldırısında hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz. RFE/RL’ye Mayıs ayında katılması beklenen üçüncü bir gazeteci de saldırıda hayatını kaybetti. Saldırılarda 45 kişi de yaralandı. RFE/RL Başkanı Thomas Kent’in bu korkakça saldırı nedeniyle üzüntüsünü paylaşıyoruz ve en derin üzüntülerimizi bugünkü saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine sunuyoruz. 3 Mayıs’ta kutlanan Dünya Basın Özgürlüğü günü ile bu son saldırı insanlara haberleri tarafsız, düzgün şekilde sunmak için gazetecilerin hergün karşılaştıkları tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor” denildi.

Amerika’nın Sesi konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

BBC muhabiri Ahmed Şah da, Khost bölgesindeki ayrı bir saldırıda hayatını kaybetti.

Fransız Haber Ajansı AFP de Kabil’deki baş fotomuhabirleri Şah Marai’nin öldüğünü bildirdi. Saldırılarda bir kadın gazeteci daha öldü.

Afganistan’ın önde gelen televizyon kanallarından 1 TV News de iki çalışanının saldırıda öldüğünü açıkladı.

Saldırıda ölen gazetecilerden biri Hür Avrupa Radyosu/Hür Radyo (RFE/RL) kadın muhabirlerinden Maharram Durrani'ydi. Saldırıda iki erkek Hür Avrupa Radyosu çalışanı da hayatını kaybetti.

Ölenler arasında AFP’nin Kabil’deki fotoğraf şefi Shah Marai de var.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Pazartesi günü düzenlenen aralarında gazetecilerin de olduğu 26 kişinin yaşamını yitirdiği çifte saldırı uluslararası basında da büyük yankı uyandırdı.

Afganistan’da bugüne kadar gazetecileri hedef alan en kanlı saldırının sorumluluğunu IŞİD, kendi yayın organı olan Amaq haber ajansı aracılığıyla üstlendi.

Afganistan’daki yerel gazeteci örgütü saldırıyı şiddetle kınadı.

Görgü tanıkları, ilk intihar saldırısının, trafiğin yoğun olduğu sabah erken saatlerde Ulusal Güvenlik Müdürlüğü yakınlarındaki konvoy hedef alınarak yapıldığını anlattı.

Saldırıdan kısa süre sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve gazetecilerin bulunduğu bölüm hedef alınarak, ikinci intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer en büyük can kaybının ikinci saldırıda yaşandığını kaydetti.

Afganistan’daki NATO üssünde görevli ABD’li komutan Generral John Nicholson, “Masum sivilleri ve gazetecileri hedef alan bu korkan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Taleban, yaptığı açıklamada, Kabil ve Host’taki saldırılarla bağlantısı olmadığını bildirdi.

UNICEF’ten kınama

Bu iki saldırıdan saatler sonra da Kandahar’da bir NATO konvoyunu hedef alan bombalı bir saldırı daha düzenlendi.

İntihar saldırganının aracıyla düzenlediği saldırıda yakınlardaki bir okulda bulunan yaşları 6-11 arasında değişen 11 çocuk öldü. Çocukların NATO konvoyu civarında oynadıkları ve bu nedenle saldırıya hedef oldukları bildirildi.

Ölenlerden 11’inin 6 ila 11 yaşları arasındaki çocuklar olması nedeniyle de UNICEF Başkanı Henrietta H. Fore bir açıklama yayınladı ve saldırıyı kınadı.

