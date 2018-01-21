Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü, bir yaralı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Afganistan'da bir yol kenarında gerçekleşen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Intercontinental Otel'e yapılan saldırıdan sonra Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentindeki bir yol kenarında bir saldırı gerçekleşti.
Herat eyalet polis şefi sözcüsü Abdul Ahad Walizada yaptığı açıklamada Herat'ın Gulran bölgesindeki bir yol kenarına bombalı saldırı gerçekleştiğini söyledi. Patlayan bombanın yoldan geçen bir aracı isabet aldığını söyleyen Walizada, en az 12 kişinin öldüğünü ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırı henüz üstlenmezken Walizada saldırıdan Afganistan yollarına sıklıkla bombalar yerleştiren Taliban isyancılarını sorumlu tuttu.
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