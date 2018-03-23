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Afganistan’da Bombalı Saldırı: 14 Ölü

23.03.2018 22:14 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlenen saldırıda en az 14 kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Bombalı araçlı saldırı, vilayetin başkenti Leşkergah’ta düzenlendi. Nevruz kutlamaları için bir spor müsabakasına gelen seyirciler, maç bitiminde evlerine dağılırken, aracın sürücüsü bombaları patlattı

Afganistan’da Bombalı Saldırı: 14 Ölü

Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlenen saldırıda en az 14 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Bombalı araçlı saldırı, vilayetin başkenti Leşkergah’ta düzenlendi. Nevruz kutlamaları için bir spor müsabakasına gelen seyirciler, maç bitiminde evlerine dağılırken, aracın sürücüsü bombaları patlattı.

Saldırı sırasında Helmand valisi ve yerel siyasetçiler de maç alanındaydı. Saldırıyı üstlenen ise henüz olmadı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “acımasız terör saldırısı” olarak nitelediği saldırıyı lanetledi.

Afganistan’da afyon üretiminin kaynağı olan Helmand vilayetinin büyük kısmı Taleban’ın kontrolünde. ABD’nin hava saldırılarıyla desteklediği hükümet güçleri ise, Leşkergah’ın Taliban’ın eline düşmesini engellemede ve bazı bölgeleri ele geçirmede başarılı oldu.

Ancak Çarşamba günü başkent Kabil’de 29 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği intihar saldırısı sonrası gelen bu saldırı, Afganistan’da baharın yaklaşmasıyla şiddet olaylarının artacağının göstergesi kabul ediliyor.

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