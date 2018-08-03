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Afganistan'da camiye intihar saldırısı

03.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki Paktiya vilayetinde bir Şii camisini hedef alan bombalı saldırıda en az 25 kişi hayayını kaybetti.

Afganistan'da camiye intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Paktiya vilayetinin Gardez kentinde bir Şii camisine bombalı saldırıda düzenlendi. Paktiya Valiliği saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pakistan sınırı yakınlarındaki vilayetin emniyet müdürü Raz Muhammed Mendozay, "Canlı bomba Gardez kentindeki bir Şii camisinin içinde kendini havaya uçurdu" dedi. Emniyet müdürü, saldırının caminin cuma namazı sebebiyle kalabalık olduğu bir anda gerçekleştirildiğini belirtti.

Mendozay, en az iki saldırganın, üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirmeden önce kalabalığa ateş açtığını söyledi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Afganistan'daki Şiiler son yıllarda sık sık IŞİD tarafından hedef alınıyor. Afganistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinin Şii olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki Şiilerin büyük bölümünü, Farsça konuşan Hazaralar ve Tacik etnik gruplar oluşturuyor.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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