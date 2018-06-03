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Afganistan’da Çocukların Neredeyse Yarısı Okula Gitmiyor

03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Amerika Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) son hazırladıkları rapor Afganistan’da çocukların yüzde 44’ünün okula gitmediğini ortaya koydu

Afganistan’da Çocukların Neredeyse Yarısı Okula Gitmiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Amerika Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin (USAID) son hazırladıkları rapor Afganistan’da çocukların yüzde 44’ünün okula gitmediğini ortaya koydu.

Rapor, Afganistan’da 2002’den bu yana ilk kez okula gitmeyen çocukların oranında artış görüldüğünü gösterdi.

Rapor yaşları 7 ila 17 arasındaki 3,7 milyon çocuğun okula gidememesinin nedenleri arasında süregelen çatışmaları, kötüye giden güvenlik durumunu, yoksulluğu ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı gösterdi.

‘‘Okula gitmeyen çocukların yüzde 60’ı kız’’

Afgan Eğitim Bakanı Mirwais Balkhi, okula gitmeyen çocukların yüzde 60’ının kız olduğunu söyledi.

Bakan, Afgan çocuklarının neredeyse yüzde 44’ünün okula gitmediğini ve okula gitmeyen 3,7 milyon çocuktan 2,7 milyonunun kız çocuğu olduğunu söyledi.

Raporda Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabul ve Uruzgan gibi bölgelerde kızların yüzde 85’inin okula gitmediği kaydedildi.

Ayrıca çocuk yaşta evliliklerin ve halkın yer değiştirmek zorunda kalmasının da çocukların okula gidebilme şansını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kadın öğretmen sayısının azlığı, okul tesislerinin zayıflığı da çatışma altındaki bölgelerde kız çocuklarını sınıflardan uzak tutan etmenlerin başında geliyor.

UNICEF’in Afganistan temsilcisi Adele Khodr, kula gitmeyen çocukların taciz, sömürü ve istihdam gibi tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Afganistan’da eğitim sektörü 17 yıl önce Taleban’ı ülkeden kovmak için ABD liderliğinde yapılan işgalin ardından uluslararası destekle önemli ilerleme kaydetmişti. Kız çocuklarının okula gitme oranında belirgin artış yaşanmıştı.

Taleban saldırılarının artması etkili

Ancak son birkaç yılda Taleban’ın isyan hareketindeki artış birçok vilayette okulların kapanmasına ve ailelerin çocuklarını, özellikle de kızları, okula göndermekten vazgeçmesine neden oldu.

Hem Afgan güvenlik güçleri hem de isyancılar okulları çatışmalar sırasında üs olarak kullanmakla suçlanıyor.

İsyancılar geçen ay Afgan yetkilileri Kunduz vilayetinde 23 okulu kapatmak zorunda bıraktı. Başka vilayetlerdeyse isyancıların okulları ateşe verdiği haberleri geliyor.

Rapordaki ilginç bir noktaysa Afganistan’da çocukların okulu bırakma oranının yüksek olmadığını göstermesi. Rapora göre esas mesele çocukların okula başlayabilmesini sağlamak. İlkokula başlayan çocukların neredeyse yüzde 85’i okuldan mezun olurken, ortaokula başlayan kız öğrencilerin yüzde 90’ı, erkek öğrencilerinse yüzde 94’ü okuldan mezun oluyor.

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