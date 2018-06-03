Afganistan’da çocukların yarısı okula gidemiyor

Kız çocuklarının ise yüzde 60’ı eğitimden yoksun.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yaptığı bir araştırma, Afganistan'da çocukların neredeyse yarısının okula gidemediğini ortaya koydu. Başkent Kabil'de Pazar günü açıklanan araştırmaya göre, yaşı 7 ile 17 arasında olan yaklaşık 3 milyon 700 bin çocuk eğitim olanaklarından yararlanamıyor.

120 sayfalık araştırma raporunda, okula gidemeyenlerin yaklaşık 2 milyon 200 binin kız çocuğu olduğu belirtildi. Ülke genelinde kız çocuklarının yüzde 60'ının, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde ise yüzde 85'inin okula gidemediği kaydedildi. Araştırmada, muhafazakar ailelerin kadın öğretmenlerin bulunmadığı bölgelerde kız çocuklarını okula göndermek istemediği belirtildi.

Afganistan'da okula giden 300 bin civarında çocuğun ise eğitimlerini yarım bırakma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

UNICEF'in araştırmasında okula başlayan yaklaşık yüzde 85'inin ilkokulu bitirerek, diploma alması ile olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.