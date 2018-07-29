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Afganistan'da Ebe Okuluna Saldırı

29.07.2018 01:24 | Son Güncelleme

Afganistan’ın doğusundaki bölgesel yönetimden yapılan açıklamada bir ebe eğitim merkezine yapılan saldırıda 3 çalışan hayatını kaybetti. Doğudaki Nuristan bölgesinden ebelik eğitimi almak için gelen kadınların bulunduğu binaya neden saldırı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor

Afganistan'da Ebe Okuluna Saldırı

Afganistan’ın doğusundaki bölgesel yönetimden yapılan açıklamada bir ebe eğitim merkezine yapılan saldırıda 3 çalışan hayatını kaybetti.

Silahlı bir kişi Celalabad’daki merkeze girerek saatlerce güvenlik güçleriyle çatıştı.

Bölge vali sözcüsü Attaullah Khogyani saldırıda biri şoför ikisi de güvenlik görevlisi üç kişinin öldüğünü 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı sırasında çoğu kadın 63 kişi çatışma alanından çıkarıldı.

Doğudaki Nuristan bölgesinden ebelik eğitimi almak için gelen kadınların bulunduğu binaya neden saldırı gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son olarak bölgedeki benzer saldırılar IŞİD tarafından üstlenilmişti.

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