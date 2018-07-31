Afganistan’da Eş Zamanlı İki Saldırı

Afganistan'da Farah vilayetinde bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılan bomba en az 11 kişinin ölümüne yol açtı. Bala Buluk'ta düzenlenen bombalı saldırıda yetkililer 31 kişinin de yaralandığını belirtti. Militanlar, bombayla eş zamanlı olarak Celalabad kentinde de bir saldırı daha düzenledi.
Yetkililer, yolcu otobüsünün, Herat'tan Kabil'e doğru ilerlerken, yol kenarındaki bombaya çarptığını açıkladı.
Öte yandan, ülkenin doğusunda Celalabad'da meydana gelen saldırıyla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş geliyor.
İlk belirlemelere göre, bu saldırıda 4 kişi öldü, en az 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 2 polisin de olduğu belirtiliyor.
Militanlar, Celalabad'da mültecilerle ilgilenen bir hükümet binasını hedef aldı.
Yetkililere göre, Afgan güvenlik birimleri çatışma sırasında iki militanı öldürdü.
Celalabad'daki saldırıda önce kentteki hastane yakınlarında bir intihar eylemcisi kullandığı araçtaki bombayı patlattı, patlamanın ardından da iki silahlı militanla çatışmanın başladığı belirtiliyor.
Saldırıları üstlenen henüz olmadı ancak Celalabad'ın bağlı olduğu Nangarhar vilayetinde hem Taleban hem de IŞİD varlığı bulunuyor.
Taleban da, Bala Buluk kentinde özellikle Afgan yetkililer ve güvenlik güçlerini hedef alıyor.
Bala Buluk'un bulunduğu Farah vilayetinde son zamanlarda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Mayıs ayından 300'den fazla Taleban militanı Farah'a farklı noktalardan saldırı düzenledi.
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