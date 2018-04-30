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Afganistan’da Gazetecilere İntihar Saldırısı Tuzağı

30.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Başkent Kabil’de düzenlenen bir intihar saldırısını haber yapmak üzere olay yerine giden gazetecileri hedef alan ikinci bir saldırıda en az dokuz gazeteci yaşamını yitirdi

Afganistan’da Gazetecilere İntihar Saldırısı Tuzağı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında en az 26 kişi öldü 50’den fazla kişi yaralandı. Saldırılarda ölenlerden 9’unun gazeteci olduğu bildiriliyor.

Afganistan’da bugüne kadar gazetecileri hedef alan en kanlı saldırının sorumluluğunu IŞİD, kendi yayın organı olan Amaq haber ajansı aracılığıyla üstlendi.

Afganistan’daki yerel gazeteci örgütü saldırıyı şiddetle kınadı.

Saldırıda ölen gazetecilerden biri Özgür Avrupa Radyosu/Özgür Radyo (RFE/RL) kadın muhabirlerinden Maharram Durrani'ydi. Saldırıda iki erkek Özgür Avrupa Radyosu çalışanı da hayatını kaybetti. AFP haber ajansı ise Kabil’deki baş fotomuhabirleri Şah Marai’nin öldüğünü duyurdu. Saldırılarda bir kadın gazeteci daha öldü.

Afganistan’ın önde gelen televizyon kanallarından 1 TV News de iki çalışanlarının saldırıda öldüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları, ilk intihar saldırısının, trafiğin yoğun olduğu sabah erken saatlerde Ulusal Güvenlik Müdürlüğü yakınlarındaki konvoy hedef alınarak yapıldığını anlattı.

Saldırıdan kısa süre sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve gazetecilerin bulunduğu bölüm hedef alınarak, ikinci intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer en büyük can kaybının da ikinci saldırıda yaşandığını kaydetti.

Afganistan’daki NATO üssünde görevli ABD’li komutan Generral John Nicholson, “Masum sivilleri ve gazetecileri hedef alan bu korkan saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Kabil’deki bu saldırıdan saatler sonra, BBC için çalışan yerel gazeteci Ahmet Şah, kimliği belirsiz bir silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

Taleban, yaptığı açıklamada, Kabil ve Khost’taki saldırılarla bağlantısı olmadığını bildirdi.

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