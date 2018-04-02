Afganistan’da Hava Saldırısı

Afganistan’ın kuzeyinde Taleban’a ait bir eğitim kampına hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Bir Afgan yetkili, harekatta 30 Taleban üyesinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının da yaralandığını belirtti. Ancak Taleban, hava harekatının bir mezuniyet töreni sırasında dini bir okulu vurduğunu, onlarca sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Hangi açıklamanın doğru olduğu henüz net değil.

Bölgedeki bir hastaneye bir dizi yaralı çocuğun getirilmesi, vurulan bölgede sivillerin de bulunduğunu gösteriyor.

Afgan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Kunduz vilayetinin Dashti Archi bölgesinde düzenlenen hava harekatında 9 komutan dahil 30’un üzerinde Taleban militanının öldürüldüğünü kaydetti.

Taleban ise yaptığı açıklamada, hava saldırısının bir medreseyi hedef aldığını, 100’ün üzerinde din adamı, öğrenci ve diğer sivillerin ölümü ya da yaralanmasına neden olduğunu iddia etti.

Öte yandan, Sivillerin Korunmasını Savunma Grubu (CPAG) adlı bir kuruluşun raporuna göre, Afganistan’da Mart ayı içerisinde meydana gelen şiddet olaylarında 121 sivil yaşamını yitirdi, 322’si yaralandı.