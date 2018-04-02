Afganistan’da Hava Saldırısı

Afganistan’ın kuzeyinde Taleban’a ait bir eğitim kampına hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Bir Afgan yetkili, harekatta 30 Taleban üyesinin öldürüldüğünü, çok daha fazlasının da yaralandığını belirtti. Ancak Taleban, hava harekatının bir mezuniyet töreni sırasında dini bir okulu vurduğunu, onlarca sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Hangi açıklamanın doğru olduğu henüz net değil.
Bölgedeki bir hastaneye bir dizi yaralı çocuğun getirilmesi, vurulan bölgede sivillerin de bulunduğunu gösteriyor.
Afgan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Kunduz vilayetinin Dashti Archi bölgesinde düzenlenen hava harekatında 9 komutan dahil 30’un üzerinde Taleban militanının öldürüldüğünü kaydetti.
Taleban ise yaptığı açıklamada, hava saldırısının bir medreseyi hedef aldığını, 100’ün üzerinde din adamı, öğrenci ve diğer sivillerin ölümü ya da yaralanmasına neden olduğunu iddia etti.
Öte yandan, Sivillerin Korunmasını Savunma Grubu (CPAG) adlı bir kuruluşun raporuna göre, Afganistan’da Mart ayı içerisinde meydana gelen şiddet olaylarında 121 sivil yaşamını yitirdi, 322’si yaralandı.
En fazla ölüme neden olan saldırı 21 Mart’ta Kabil’in Kart-i Sakhi bölgesinde Nevruz kutlamasından gelen sivilleri hedef alan intihar saldırısıydı. Afgan yetkililere göre, olayda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.
Güneydeki Helmand vilayetinin başkenti Leşker Gah’taki bir spor etkinliğini 23 Mart’ta hedef alan saldırıda da en az 14 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Bu saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
CPAG, Afgan ulusal güvenlik ve savunma güçlerini de, 17 Mart’ta Nangarhar bölgesindeki bir askeri operasyonda en az 8 sivilin ölümüne neden olmakla suçladı.
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