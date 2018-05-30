Afganistan’da İçişleri Bakanlığı’na Saldırı Girişimi

Bir IŞİD militanı, İçişleri Bakanlığı binasının girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonrasında, silahlı militanlar içeri girmek istedi ancak güvenlik güçlerinin ateşi altında kaldı. Çatışmada saldırganların tamamı öldürüldü.
Kabil Emniyet Müdürü Daud Amin, 7 saldırganın öldürüldüğünü ve olayla ilgili operasyonun devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Najib Danish de, olayda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 5 polisin de yaralandığını söyledi. Bakan ayrıca, saldırganların askeri üniforma giydiklerini kaydetti.
Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Saldırganların etkisiz hale getirilmesi, başkentte ardı ardına yaşanan saldırı ve patlamalar sonrasında, Afgan güvenlik güçlerinin bir zaferi olarak değerlendiriliyor.
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