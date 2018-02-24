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Afganistan'da intihar saldırıları: En az üç ölü

24.02.2018 14:38 | Son Güncelleme

Afganistan'da başkent Kabil ile Helmand vilayetinde intihar saldırıları düzenlendi.

Afganistan'da intihar saldırıları: En az üç ölü

Saldırılarda en az üç kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı olduğu bildiriliyor.Afganistan'ın başkenti Kabil ve ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde Cumartesi günü düzenlenen intihar saldırılarında en az üç kişinin hayatını kaybettiği, 20'ye yakın da yaralı olduğu belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necip Danish'in Cumartesi günü aktardığı bilgilere göre, bir intihar bombacısının Kabil'de büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede sabah, trafiğin yoğun olduğu saatlerde düzenlediği saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken altı kişi yaralandı.

İsmini vermeyen bir güvenlik kaynağına göre patlama, NATO karargahı ve ABD Büyükelçiliği ve Afgan istihbarat teşkilatı binasının yakınlarında gerçekleşti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aralık ayında bir intihar bombacısı aynı bölgede saldırı düzenleyerek en az altı sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Cumartesi günü ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde de iki terör saldırısı düzenlendi. Bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu en az iki asker ölürken ondan fazla kişi yaralandı. İlk olayda saldırganlar askeri bir araç kullanarak Nad Ali bölgesindeki bir askeri üsse saldırma hazırlığındayken askerler tarafından fark edilerek engellendi. İkinci saldırı ise vilayetin başkenti Leşkergah'ta bombalı bir araçla düzenlendi.

Helmand vilayetindeki iki saldırıyı da Taliban üstlendi.

AFP/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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