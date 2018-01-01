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Afganistan’da İntihar Saldırısı

01.01.2018 19:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Afganistan’da Nargarhar eyaletinde eski bölge şefinin cenazesinde düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan'da Nargarhar eyaletinde eski bölge şefinin cenazesinde düzenlenen intihar saldırısında en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Afgan güçleri son haftalarda bölgede IŞİD militanlarıyla çatışıyordu.

Saldırıyı üstlenen olmadı. Taleban da saldırıyla ilgisi olmadığını belirtti.

Olay, başkent Kabil'de Şii kültür merkezine yönelik intihar saldırısından sadece birkaç gün sonra meydana geldi. Kültür merkezine yönelik saldırıda en az 41 kişi yaşamını yitirmiş, 80'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kültür merkezine yönelik saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Afganistan'da daha önce de Şii ibadet yerlerine düzenlenen saldırıları IŞİD üstlenmişti.

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