Afganistan'da kadınlar ve aşk: Ölümcül bir risk

Kabil'in merkezinde birçok dükkanın vitrininin bize son birkaç yıldır artık tanıdık gelen bir şekilde süslendiğini gördüm, kırmızı ve beyaz gül buketleri, kalp şeklinde balonlar ve güzelce kaplanıp birbirinin üzerine konulmuş boş kutular.

Evet, Sevgililer Günü ve havada aşk var. Bir anlığına bütün bunlar gerçeküstüymüş gibi göründü.

Kabil geçen ay bombalı saldırılara sahne oldu, yüzden fazla kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı.

Ama bu korku ve umutsuzluk içinde, bu antik kentin halkı son yıllarda sık sık yapmaya zorlandıkları gibi sadece hayatlarına devam ettiler.

Son yıllarda Sevgililer Günü başkentteki eğitimli gençlerin kutlama yapma ve sevgilerini hissetmeleri için elde ettikleri çok az fırsattan biri oldu.

Bu durumda Afganistan'da sevmenin ve sevilmenin ne anlama geldiğini düşünmeden edemedim.

Tabii ki insanoğlunun bu en güçlü duygusuna yabancı değiliz. Ancak erkeklerimiz sevgilerini ifade etmekte hiç iyi olmadılar ve kadınlarımızın bunu yapabilmesine hiç izin verilmedi.

Bir Afgan kadını olarak, sevginizi ifade etmeniz yasak. Benim kuşağım ve benden önceki kuşakların kadınları için de geçerliydi bu.