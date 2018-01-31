Afganistan'da korkutan deprem!

Afganistan bugün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 180 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi.
USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.
Deprem haberini ilk duyuran ajans olan Reuters, sarsıntının Kabil'de hissedildiğini aktardı.
2015'in Ekim ayında bölgede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 400'e yakın kişi ölmüştü.
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