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Afganistan'da korkutan deprem!

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 10:28 | Son Güncelleme

Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi olan deprem, 270 kilometre uzaklıktaki başkent Kabil'de de hissedildi.

Afganistan'da korkutan deprem!

Afganistan bugün 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 180 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki Jarm bölgesi.

USGS verilerine göre, sarsıntı Afganistan'ın yanı sıra Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Kırgızistan, Çin ve Özbekistan'da hissedildi.

Deprem haberini ilk duyuran ajans olan Reuters, sarsıntının Kabil'de hissedildiğini aktardı.

2015'in Ekim ayında bölgede meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 400'e yakın kişi ölmüştü.

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deprem Afganistan Kabil

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