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Afganistan’da Nevruz Kutlamalarına İntihar Saldırısı

21.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Yetkililer ve görgü tanıkları, bombalı saldırının Nevruz kutlamalarına katılan kalabalığı hedef aldığını ve hedefte sivil halkın olduğunu söyledi

Afganistan’da Nevruz Kutlamalarına İntihar Saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Nevruz kutlamalarını hedef alan intihar saldırısında en az 29 kişinin öldüğü 50’den fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Yetkililer ve görgü tanıkları, bombalı saldırının Nevruz kutlamalarına katılan kalabalığı hedef aldığını ve hedefte sivil halkın olduğunu söyledi.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğunu söyledi.

Polis ve ilk yardım ekipleri ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı “insanlığa karşı işlenen bir suç” sözleriyle kınadı. Gani, bu tür saldırıların Afgan halkını ulusal ve dini bayramlarını kutlamaktan alıkoyamayacağını kaydetti.

IŞİD son aylarda ülkede Şii toplumun ibadet yerleri ve etkinliklerini hedef alıyor.

Son olarak 9 Mart’ta bir Şii camiini hedef alan intihar saldırısında 10 kişi ölmüştü.

Afgan yetkililer, son dönemde şehir genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve IŞİD’e ait hücrelerin ele geçirilerek, şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Ancak Afgan hükümeti bu tür terör saldırılarını önleyemediği için eleştiriliyor.

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