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Afganistan’da Onlarca Ölü

22.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az 52 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan’da Onlarca Ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az 52 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının hedefinde seçmen kayıt merkezi vardı.

Yaşamını yitirenlerden 21’i kadın, 5’i çocuk.

Saldırıda 112 kişi de yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Ekim ayında ülkede yapılması planlanan seçimler için seçmen kayıtları bu ay başlamıştı.

Seçmen kayıtları başladığından buyana bu merkezlere en az 4 saldırı düzenlendi.

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