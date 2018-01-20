Afganistan'da Otele Saldırı

Afgan yetkililer, Kabil'deki lüks bir otelin militanların saldırısına uğradığını belirtti.

Kentteki Intercontinental Oteli'ni bir anda basan bir grup militanla Afgan güçleri bir süre çatıştı.

Görgü tanıkları, otelin içinden yoğun çatışma sesleri geldiğini belirtti.

Yerel basın, militanların arasında canlı bombaların da bulunduğu ve bazı otel misafirlerinin rehine alındığı bilgilerini paylaştı. Bir Afgan televizyon kanalına konuşan görgü tanığı, saldırganların otel misafirlerine ateş ettiğini söyledi.

Ancak olayla ilgili daha ayrıntılı resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Intercontinental Oteli, 2011 yılında canlı bomba saldırısının hedefi olmuş, en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.