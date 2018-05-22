Afganistan’da Patlama

Afganistan’ın Kandahar vilayetinde, güvenlik birimleri, bomba yüklü bir aracı etkisiz hale getirmeye çalışırken, patlayıcılar ateşlendi; en az 16 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin altısının polis olduğu belirtilen olayda, yaralılardan beşinin de küçük yaştaki çocuklar olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları bölgeden son derece güçlü bir patlama sesi geldiğini aktardı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde içi patlayıcı dolu büyük bir konteyner, havan topu, intihar yeleği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Patlayıcı yüklü aracın kime ait olduğu bilinmiyor. Ancak bahar aylarıyla birlikte Taleban’ın ülke genelindeki saldırılarında artış dikkat çekiyor.

Örgüt, geçen hafta Batı Farah kentine saldırmış, ABD destekli Afgan ordusu tarafından geri püskürtülmüştü.

Taleban, Pazartesi günü Kabil halkına, saldırı planladıkları ve askeri merkezlerden uzak durmaları çağrısı yapmıştı.

Amerika Savunma Bakanlığı yetkilileri, ülkede Taleban’la mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini söylüyor.

ABD yönetimden üst düzey yetkililer ve ordu komutanları ise Afgan ordusunun, içinde bulunduğu yolsuzluk iddiaları ve verdiği binlerce kaybın yarattığı moral bozukluğuna rağmen, mücadele iyi iş çıkardığını belirtiyor.

Ancak Taleban hala ülkede önemli noktalarda yaşanan saldırılara imza atmayı sürdürüyor. IŞİD’de Kabil başta olmak üzere çok sayıda büyük intihar saldırısı düzenledi.

