Afganistan’da Saldırı

Afganistan’da militanlar ülkenin doğusunda bir devlet dairesine saldırdı. Yetkililer saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Nangarhar eyaleti vali sözcüsü bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti. Aracın eyalet bütçe genel müdürlüğü binası dışında havaya uçtuğu kaydedildi.
Patlamanın ardından da saldırganların binaya girerek güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi.
Yetkililer, Celalabad kentindeki saldıyı 8 teröristin düzenlediğini ve saldırıda 42 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, saldırganlardan ikisinin intihar saldırısı düzenlediğini kalan 6’sının da güvenlik güçlerince öldürüldüğünü belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Taleban ve IŞİD’in bölgede saldırılar düzenlediği biliniyor.
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