HABER

Afganistan’da Saldırı

13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Afganistan’da militanlar ülkenin doğusunda bir devlet dairesine saldırdı. Yetkililer saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti

Afganistan’da Saldırı

Afganistan’da militanlar ülkenin doğusunda bir devlet dairesine saldırdı. Yetkililer saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Nangarhar eyaleti vali sözcüsü bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti. Aracın eyalet bütçe genel müdürlüğü binası dışında havaya uçtuğu kaydedildi.

Patlamanın ardından da saldırganların binaya girerek güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi.

Yetkililer, Celalabad kentindeki saldıyı 8 teröristin düzenlediğini ve saldırıda 42 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, saldırganlardan ikisinin intihar saldırısı düzenlediğini kalan 6’sının da güvenlik güçlerince öldürüldüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Taleban ve IŞİD’in bölgede saldırılar düzenlediği biliniyor.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı24 Haziran erken seçimleri bahis oranları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Muharrem İnce: O tekme atandan hesap sormazsam namerdim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irkçı siyasetçinin sözleri Türk oyuncuları çıldırttı!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

Endonezya'da 3 kiliseye saldırı: Ölü sayısı yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.