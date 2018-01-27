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Afganistan'da Saldırı: 95 Ölü

27.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 95 kişi öldü, 158’ten fazla kişi de yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 95 kişi öldü, 158'ten fazla kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, ölü sayısını doğruladı.

Afgan İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Nasrat Rahimi, saldırganın bomba yüklü bir ambulansı kalabalığın olduğu bir noktada patlattığını belirtti. Rahimi, saldırganın, ambulansta hasta olduğunu söyleyerek güvenlik noktasından geçtiği ifade etti.

Hayatını kaydebenlerin çoğunun siviller olduğunu söyleyen Rahimi, saldırıyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldıklarını ve soruşturmayı sürdürdüklerini belirtti.

Saldırının sorumluluğunu Taleban üstlendi. Örgüt, saldırının hedefinin, Afgan güvenlik güçleri personeli olduğunu açıkladı.

ABD saldırıyı kınadı, duyarsız ve korkakça bir saldırı olarak tanımladı.

ABD'nin Afganistan Büyükelçisi John Bass, ‘Dualarımız kurbanlar ve aileleriyle. Hükümetim ve ben, cesur Afganistan halkının yanındayız' dedi.

Saldırı, 6 Taleban militanının Kabil'deki lüks Intercontinental Oteli'ne yaptığı saldırıdan bir hafta sonra meydana geldi. Oteli basan teröristler 22 kişiyi öldürdü.

Cumartesi günkü saldırı ayrıca bir intihar bombacısının Helmand'daki bir askeri üssün hemen dışında bomba yüklü aracını patlatmasından saatler sonra oldu.

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