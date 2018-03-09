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Afganistan’da Saldırılar

09.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Militanlar, dağlık Khawaja Ghar bölgesinde Afgan ordusuna ait bir üsse baskın düzenledi, saldırıda en az 17 asker öldü. Kabil’de de bir intihar saldırganı üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da Saldırılar

Afganistan’ın kuzeydoğusunda sabah erken saatlerde Taleban’ın düzenlediği saldırıda en az 17 asker öldü, çok sayıda asker de yaralandı.

Militanlar, Takhar vilayetindeki dağlık Khawaja Ghar bölgesinde Afgan ordusuna ait bir üsse baskın düzenledi; askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma başladı.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren yerel yetkililer, Taleban’ın “Kızıl Ordu” adı verilen komando biriminden çok sayıda militanın üsse saldırı düzenlediğini ve güvenlik noktalarını kuşattığını söyledi.

Taleban’ın bir sözcüsü ise, saldırıda yaklaşık 30 Afgan gücünü öldürdüklerini iddia etti.

Bu arada başkent Kabil’de de bir intihar saldırganı kalabalık bir gruba 300 metre uzaklıkta üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

ABD ordusunun son değerlendirmelerine göre, ülkenin 407 bölgesinin yüzde 56’sından azı Afgan hükümetinin kontrolü ya da etkisi altında bulunuyor. Militanlar ise yüzde 14,3’lük bir kesimi kontrol ya da etkileri altında tutarken, toplam bölgelerin yüzde 30’unda ise çekişme yaşanıyor.

Hükümetin kontrolü ya da etkisi altındaki bölgelerin yüzdesinin 2015’ten bu yana yüzde 20’nin üzerinde bir oranda düştüğü, Aralık 2015’ten bu yana en düşük orana gerilediği, militanların elindeki bölgelerin oranının ise ikiye katlandığı belirtiliyor.

New York Times’ın bir haberine göre de, Afgan güvenlik güçleri 2017’de eşi görülmemiş düzeyde kayıp yaşadı ve 10 bin civarında personelini yitirdi.

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