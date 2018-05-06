Afganistan’da Saldırılar

Afganistan’ın doğusundaki Khost kentinde seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir camide bomba patladı. Yetkililere göre en az 14 kişi öldü, 33 kişiyse yaralandı.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı, ancak demokratik seçimlere karşı çıkan Taleban ve IŞİD’in bölgede faaliyet gösteren yerel kolu daha önce benzer saldırılar düzenlemişti.

Geçen ay IŞİD’e bağlı intihar eylemcileri başkent Kabil’de bir seçmen kayıt merkezine saldırı düzenlemiş, olayda 60 kişi ölmüş, en az 130 kişi yaralanmıştı.

Afganistan’da halk 2014’ten bu yana ilk kez Ekim ayında düzenlenecek parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Taleban ve IŞİD bu yılın başından itibaren Afganistan’da arka arkaya saldırılar düzenliyor. Başkent Kabil’de ve ülkenin diğer yerlerinde düzenlenen saldırılarda onlarca kişi öldü. Afgan güvenlik güçleri, Amerika ve NATO birliklerinin muharip askerlerini çekmesi ve görevlerini danışmanlık ve eğitimle kısıtlamasının ardından 2014 yılından bu yana bu gruplarla mücadele etmeye çalışıyor.

Afganistan’ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde ise yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir araçta bulunan yedi kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Paktiya vilayetinde ise araca yerleştirilen bir bomba iki kişinin ölümüne, üç kişininse yaralanmasına neden oldu. Bölgenin önde gelenlerinden Hazart Muhammed Rodwal’ı hedef alan saldırıyı Taleban üstlendi.

