Afganistan’da Saldırılar

Afganistan’da isyancılar, Kandahar’ın güneyindeki kontrol noktalarına saldırdı, dokuz polis hayatını kaybetti.

Kandahar vilayeti Vali Sözcüsü Davud Ahmedi, Arghistan bölgesinde düzenlenen saldırıda yedi polisin de yaralandığını kaydetti.

Polise göre çatışmalarda 25 Taleban üyesi öldürüldü ve 15’i yaralandı.

Kandahar vilayetinin Pakistan sınırı yakınındaki Arghistan, ülkede şiddet olaylarının yoğun yaşandığı yerlerden.

IŞİD 20 kişiyi öldürdü

Afgan yetkililer IŞİD üyesi bir intihar eylemcisinin Afganistan’ın kuzeyinde düzenlediği saldırıda 20 kişiyi öldürdüğünü, içlerinden birinin Taleban’ın komutanlarından olduğunu bildirdi.

Polise göre saldırı kuzeydeki Sar-i Pul vilayetinde bir köyün ileri gelenleriyle bölgedeki Taleban yetkilileri arasında görüşme yapıldığı sırada meydana geldi.

Afganistan’ın kuzeyinde son günlerde Taleban ve IŞİD arasında çatışmalar yaşanıyor. İki grubun yaklaşık 100 üyesi bu çatışmalarda hayatını kaybetti.

Taleban 54 kişiyi serbest bıraktı

Öte yandan Taleban’ın Helmand vilayetindeki hapishanelerinden birinden aralarında güvenlik personeli ve sivillerin de bulunduğu 54 kişinin serbest bırakıldığı haberi geldi.

Bölge valisi Ömer Zwak, Salı günü hapishaneye komandolar tarafından baskın düzenlendiğini ve 54 kişinin bundan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Zwak, serbest bırakılanlar arasında 32 sivil, 16 polis, dört asker ve iki askeri doktorun bulunduğunu kaydetti.

