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Afganistan’da Şii Camisine İntihar Saldırısı

03.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Paktiya bölgesindeki Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildiriliyor

Afganistan’da Şii Camisine İntihar Saldırısı

Afganistan’ın Paktiya bölgesindeki Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bölge valiliği yetkilisi, saldırının Cuma namazı sırasında yaşandığını, saldırganın kalabalık olan camiye yan kapıdan girdiğini açıkladı.

İntihar saldırısının hedefi olan İmam-e-Zaman Camisi önünde konuşan Şii imam Seyit Sufi Gardezi, ölü sayısının en az 30 olduğunu iddia etti. İmam, patlama sonrası ölenlerin bedenlerine ait parçaların tek katlı caminin dört bir yanına saçıldığını anlattı.

Yerel hastanede görevli doktor Muhammed Veli Roşan, yetersiz güvenlik önlemlerine öfkelenen yaralı yakınlarının olay yerine gelen sağlık görevlilerine sopa ve silahlarla saldırdığını açıkladı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak Afganistan’da Şiilere ait ibadethaneler sık sık IŞİD ve alt kollarının hedefi oluyor. Şiiler Afganistan nüfusunun yüzde 10 ila 15’ini oluşturuyor.

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