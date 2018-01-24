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Afganistan'da sivil toplum örgütüne saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 09:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Afganistan'da uluslararası bir sivil toplum örgütü binası yakınlarında patlama oldu.

Afganistan'ın Celalabad kentinde yer alan çocuklara yardım konularında çalışan uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children binası çevresinde bir saldırı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Attaullah Khogyani, saldırının yardım kuruluşunu hedef aldığını ve 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Khogyani, "Celalabad kentinde yer alan Save the Children binasının girişinde saat dokuz sularında bir intihar saldırganı, içinde bulunduğu araçtaki bombayı patlattı. Daha sonra bir grup silahlı saldırgan binaya girdi. Edindiğimiz bilgiye göre 11 kişi yaralandı" dedi.

Khogyani bölgedeki çatışmaların devam ettiğini söylerken görgü tanıkları, binadan aralıklı olarak silah sesleri geldiğini belirtti.

İntihar saldırısı olduğu tahmin edilen olay, Taliban saldırganlarının başkent Kabil'de lüks bir otele düzenlediği ve en az 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan günler sonra gerçekleşirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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