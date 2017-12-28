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Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 10:38 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Sesi haber ajansı binasını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 30 yaralı var! Can kaybının ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında en az 40 kişi öldü 30’dan fazla yaralı var.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News’e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi.

2 KÜÇÜK PATLAMA DAHA!

AFP ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi "Hedef, Tabayan kültür merkeziydi. Sovyet işgalinin 38. yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyordu" dedi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Rahimi ilk büyük patlamanın ardından 2 küçük patlama daha meydana geldiğini ama ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?

Saldırıyı üstlenen olmazken Taliban patlamalarla bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Kültür merkezinin, Afgan Sesi Ajansı'nın yakınlarında olduğu belirtildi. Nitekim olaya ilişkin ilk çıkan haberlerde söz konusu ajansın hedef alınmış olabileceği aktarılmıştı.

AFGANİSTAN 2017'DE SALDIRILARIN HEDEFİNDE OLDU

Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Afganistan'a füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AFGANİSTAN İÇİN ÇALKANTILI BİR YIL...

2017 yılı Afganistan ve Pakistan için çalkantılı bir yıl oldu. Çatışmalar ve suçlamalarla geçen yıl boyunca iki ülke birbirlerini militanlara yataklık etmekle suçladı. Amerika'nın Sesi 2017'de iki ülke için önemli olan olayları inceledi.

Afganistan'la Pakistan arasındaki karışık ilişki 2017'de inişli çıkışlı bir seyir izledi. İki taraf topraklarını birbirlerine karşı kullandırmakla suçladı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani, Pakistan'ı barış çabalarını çıkmaza soktuğu gerekçesiyle eleştirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Göreve başladığımdan beri Pakistan'a zeytindalı uzattım. Almadılar. Teröre son vermek için ikili, üçlü, hatta çok taraflı müzakereler denedik. Fakat çok az ilerleme sağlayabildik,” diyor.

Şubat ayında Pakistan'da bir türbeye düzenlenen ve İslamabad'ın Afganistan'dan gelen militanları suçladığı intihar saldırısı sonrası iki önemli sınır geçiş noktası bir ay süreyle kapatıldı.

Kapatılan sınır noktalarından biri, Quetta-Kandahar yolu üzerindeydi. Şaman geçidi yıl boyunca birkaç defa, bazen haftalarca olmak üzere kapatıldı. Bu yüzden iki ülke arasındaki ticaret Afgan yetkililere göre yaklaşık yüzde 50 azaldı.

İlişkilerdeki sorunlardan biri de Pakistan'ın Afganistan sınırına tel çekme çabası oldu.

Pakistan Ordusu'ndan General Nauman Zakria, "Tamamen telle çevirilmeli. Sınır kontrol noktaları tamamlanacak. Aralık 2018'e kadar kontrolumuzda olmayan hiçbir sınır bölgesi kalmayacak,” diyor.

Sınır yönetiminin en iyi yolunun iki tarafın sınır geçişlerini kontrol etmesi olduğunu belirten Pakistan, Afganistan'a sınır inşası konusunda yardım önerdi. Afganistan, Pakistan tarafından sınıra tel çekilmesinin amacının iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Durand Line sınırını geçişi zor bir hale getirmek olduğunu söyledi.

Afganistan, Pakistan'ı Afgan Taleban liderlerini Pakistan'ın Peşaver ve Quetta gibi önemli kentlerinde barındırmakla suçluyor. Yıl boyunca iki tarafın sınır bölgelerindeki karşılıklı top atışları iki taraftan hem sivil hem asker can kaybına neden oldu.

Güney Asya politikasını Ağustos'ta açıklayan Amerika Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı Afganistan'daki güvenlik durumunu kötüleştirmekle suçladı: "Pakistan, hemen her gün Amerikalılar'ı öldürmek için fırsat kollayan bir örgütü koruyor. Pakistan'a milyarlarca dolar para veriyoruz. Pakistan, bizim savaştığımız teröristlere ev sahipliği yapıyor. Ama bu değişecek, hem de derhal değişecek.”

2017'de Trump'ın Pakistan'ın rakibi Hindistan'a Afganistan'da daha fazla rol oynaması için yaptığı çağrı, Amerika'da tepkiyle karşılandı.

O tarihten buyana Amerika-Afganistan-Pakistan üçgeninde fazla bir değişiklik olmadı. Bu kördüğümü çözmek için kapalı kapılar ardında diplomasi devam ediyor.

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Afganistan saldırı yaralı Kabil ölü

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
İçte de dışta da huzur kalmadı, korku tedirginlik....neyi paylaşamıyoruz Dünya büyük hepimize yeter zaten öleceğiz yaşarken birbirimizi sevsek saysak.....Allah ölenlere rahmet etsin yakınlarına sabır versin.
insan gibi yapın şu haberleri..Sanki Ankarada patlamış gibi sunuyosunuz.. ayıptır bu kadar da olmaz.. Diken üstünde bir toplumuz zaten.. hassas dengelerle oynamayın. yeter
nolacakki nasıl olsa ölen müslüman kimin derdine terörün Allah belasını versin ama bu olay bir avrupa ülkesnde olsaydı şimdi neler oluyordu acaba Allah müslümanlara akıl versin güç versin akıllı düşünsünler elbette hırıstıyanda insan insan olarak yaratılan herkes insan ama ortadoğuda yıllardır öldürülen katledilen insanlar nolacak saygılar
Ülkenin şok geçirmesine gerek yok orası zaten terör yığını
elhamdülillah muslumaniz...
Cenabı allah er yada gec belanızı verecek eyy amerika
@oarik_1979 O BOMBAYI PATLATAN GERİ ZEKALILAR MÜSLÜMANIM DİYEN DANGALAKLAR... AMERİKANIN NE SUÇU VAR?
Bu tür haberlerin başlığını okuyunca yada bu tür başlıkları tv lerden duyunca aklım hemen ortadoğu veya pakistan afganistan devletleri kafamda canlanıyor. içeriği okuyuncada yanılmadığımı görüyorum. neden acaba???? islam diye geçinen bilinçsiz yada sahtelerin kolay kandırılması, biraz uyanıklarında ucuz fiyata satılık olması olabilirmi. ha bide genç nüfus sevdasına peydahlayıpta bakamadığımız, sokağa terk ettiğimiz, uyuşturucu bataklığına batmış sözde genç ama verimsiz nüfus olabilirmi. ülkemizinde nüfusu genç ama, uyuşturucu almış başını uzaya.
@ybarslan_s MAALESEF ÇOK DOĞRU TESBİTLER...
AKP zihniyeti
@buyukergun ne alakası var senin beynine giden damarlarda kazı çalışması var sanırım
MİLLET ŞOKTAYMIŞ, ORASI AFGANİSTAN PATLAMNA OLMAZSA İNSANLAR ŞAŞIRIYOR...
noluyor ya yeter allah aşkına yeter
Ülkeyi bu hale getiren, bu ölümlerin sebebi katil amerikadır
@nurettin07 O BOMBAYI PATLATAN MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN DANGALAKLAR.AMERİKANIN NE SUÇU VAR?
@adigevekil bu arkadaş aslında ABD’yi suçlarken diğer yandan gerçek suçluyu yargılamadığı için kesinlikle terörü savunmuştur bilinçli bilinçsiz farketmez cehalet en büyük terördür diktatörlerin siyasi isteklerine hizmet eden biatkarlar başka birşey değil
Başlığa bak, Ankara'da oldu sandım.
katil amerika
saldırıyı işid yapmıştır kesinlikle.işitden meddet duyan ülkelerin heosinin bŞları belada dimi.kulandınız şimdide oralı olmazsınız,işidin işinemi gelir,yardım devamlı olmalıdır,bulaşmışsın kurtuluşun bak bu olur.bizimde ülkemizi bulaştırdılar,amma bizimkiler sadece hdp ye zarar verdiler.türizmimiz dip yaptı bak ypg dahada byüdü büyütüldü dimi.keşke hiç bulaşmasaydık işide.suriyeye ne işimiz vardu türizmimiz tavan yapmıştı bizi bulaştıranlardan Allah razı olmasın.amminnnnn
Afganistan hükümet yetkilisi terörle mücadelede abdye ihtiyacımız yok dedi. Onlar da ihtiyaç duyduruyor sanırım. İtinayla tüm terör yuvaları besleyip emrinden uzaklaşan iktidarları hizaya getiriyor. Turkiye'de yıllarca bunu yaptı. 15 Temmuzu da bizi hizaya getirmek için organize etti ama yemedi. Artık kuklaya kimse bakmıyor. Kendisi şaklaban olanlar hariç
2018 HEDEFTEKİ ÜLKELERİN BAŞINDA TÜRKİYE VE AFGANISTAN VAR. AFGANISTAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE VE ABD BUNU BİZDEN GİDEN ELÇİ GÖRÜNÜMLÜ JOHN R. BASS ORAYA GÖNDEREREK KANITLAMIŞ OLDU. SURİYEDEN KAYBOLAN SÖZDE DAEŞ LİLERİN NERDE OLDUKLARI SORUSUNUN CEVABIDIR BU PATLAMA...OLAYLAR BAKAN GÖZE GÖRE DEĞİŞİR.KİMİLERİNE GÖRE ÇOK MASUM BİR ÜLKEDİR ABD. KİMİLERİNE GÖRE DÜNYADAKİ OLAN OLAYLARIN HEMEN HEPSİNİN ARKASINDADIR...
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