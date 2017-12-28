Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Son Güncelleme 2 saat önce DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 10:38 |2 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Sesi haber ajansı binasını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 40 kişi öldü, 30 yaralı var! Can kaybının ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında en az 40 kişi öldü 30’dan fazla yaralı var. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News’e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi. 2 KÜÇÜK PATLAMA DAHA! AFP ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi "Hedef, Tabayan kültür merkeziydi. Sovyet işgalinin 38. yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyordu" dedi. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Rahimi ilk büyük patlamanın ardından 2 küçük patlama daha meydana geldiğini ama ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ? Saldırıyı üstlenen olmazken Taliban patlamalarla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Kültür merkezinin, Afgan Sesi Ajansı'nın yakınlarında olduğu belirtildi. Nitekim olaya ilişkin ilk çıkan haberlerde söz konusu ajansın hedef alınmış olabileceği aktarılmıştı. AFGANİSTAN 2017'DE SALDIRILARIN HEDEFİNDE OLDU Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Afganistan'a füzelerle saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var AFGANİSTAN İÇİN ÇALKANTILI BİR YIL... 2017 yılı Afganistan ve Pakistan için çalkantılı bir yıl oldu. Çatışmalar ve suçlamalarla geçen yıl boyunca iki ülke birbirlerini militanlara yataklık etmekle suçladı. Amerika'nın Sesi 2017'de iki ülke için önemli olan olayları inceledi. Afganistan'la Pakistan arasındaki karışık ilişki 2017'de inişli çıkışlı bir seyir izledi. İki taraf topraklarını birbirlerine karşı kullandırmakla suçladı. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Ghani, Pakistan'ı barış çabalarını çıkmaza soktuğu gerekçesiyle eleştirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Göreve başladığımdan beri Pakistan'a zeytindalı uzattım. Almadılar. Teröre son vermek için ikili, üçlü, hatta çok taraflı müzakereler denedik. Fakat çok az ilerleme sağlayabildik,” diyor. Şubat ayında Pakistan'da bir türbeye düzenlenen ve İslamabad'ın Afganistan'dan gelen militanları suçladığı intihar saldırısı sonrası iki önemli sınır geçiş noktası bir ay süreyle kapatıldı.

Kapatılan sınır noktalarından biri, Quetta-Kandahar yolu üzerindeydi. Şaman geçidi yıl boyunca birkaç defa, bazen haftalarca olmak üzere kapatıldı. Bu yüzden iki ülke arasındaki ticaret Afgan yetkililere göre yaklaşık yüzde 50 azaldı. İlişkilerdeki sorunlardan biri de Pakistan'ın Afganistan sınırına tel çekme çabası oldu. Pakistan Ordusu'ndan General Nauman Zakria, "Tamamen telle çevirilmeli. Sınır kontrol noktaları tamamlanacak. Aralık 2018'e kadar kontrolumuzda olmayan hiçbir sınır bölgesi kalmayacak,” diyor. Sınır yönetiminin en iyi yolunun iki tarafın sınır geçişlerini kontrol etmesi olduğunu belirten Pakistan, Afganistan'a sınır inşası konusunda yardım önerdi. Afganistan, Pakistan tarafından sınıra tel çekilmesinin amacının iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Durand Line sınırını geçişi zor bir hale getirmek olduğunu söyledi. Afganistan, Pakistan'ı Afgan Taleban liderlerini Pakistan'ın Peşaver ve Quetta gibi önemli kentlerinde barındırmakla suçluyor. Yıl boyunca iki tarafın sınır bölgelerindeki karşılıklı top atışları iki taraftan hem sivil hem asker can kaybına neden oldu.