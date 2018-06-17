Afganistan'da Taleban Ateşkesi Uzatmayacak

Afganistan’da Taleban, bayram nedeniyle yapılan üç günük ateşkesi devam ettirmeme kararı aldı. Hükümetse kendi ilan ettiği ateşkesi 10 gün daha uzatmaya karar vermişti.

Taleban tarafından yapılan açıklamada ‘‘Mücahitler yabancı işgalcilere ve onların kuklalarına karşı operasyonlarına önceden olduğu gibi devam edecekler’’ denildi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ateşkesi uzatmasıysa Taleban üyelerinin kentlere sızabileceği eleştirilerine neden oldu.

Gani’nin hamlesine karşı çıkan meclis üyeleri Gani’nin Taliban savaşçılarının hükümetin kontrolündeki bölgelere girmesine izin vererek hata yaptığını söyledi. Ulusal Güvenlik Birimi eski başkanı Amarullah Salih, ‘‘Taliban’ın ateşkes ihlallerini tesbit edecek mekanizmalara sahip değiliz’’ dedi.

Celalabad'da intihar saldırısı

Afganistan'da Taleban ve hükümet tarafından yapılan bayram ateşkesi barış getirmeye yetmedi. Celalabat’ta Nangarhar vilayeti valilik ofisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Vilayette bir gün önce de düzenlenen araçlı saldırıda 36 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu ateşkese dahil olmayan IŞİD üstlenmişti.

Pazar günü Afgan yetkililerle bir araya gelen üst düzey bir diplomatsa Amerikan yönetiminin Gani’nin kararına tam destek verdiğini kaydetti.

