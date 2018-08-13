Afganistan’da Taleban’la Çatışmada 100 Güvenlik Görevlisi Öldü

Afganistan’ın Gazni bölgesinin kontrolu için Afgan güçleri ve Taleban arasında dört gündür devam eden şiddetli çatışmaların bilançosu belli oldu. Afgan Savunma Bakanlığı’na göre çatışmalarda 100 Afgan güvenlik gücü ve en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami’nin paylaştığı rakamlar, Taleban’ın Cuma günü Gazni vilayetinin başkenti olan Gazni şehrine yönelik geniş çaplı saldırıyı başlatmasından bu yana verilen ilk resmi rakamlar.

Uzun süren geniş çaplı saldırı kentin savunma hattının düşmesine ve Taleban militanlarının da bazı bölgeleri ele geçirmesine yol açtı.

Saldırı, Afganistan’ın başkenti Kabil’den sadece 120 kilometre uzaklıktaki bu stratejik kente sızan Taleban’dan bir gövde gösterisi niteliğinde.

270 bin nüfuslu Gazni’nin düşmesi durumunda Taleban önemli bir zafer kazanmış olacak. Kentin düşmesiyle Kabil’i Taleban’ın kalesi konumundaki güney vilayetlerine bağlayan önemli bir otoyol bağlantısı da kesilmiş olacak.

Afganistan Savunma Bakanı Bahrami, Kabil’de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Çatışmalardaki can kaybı sayısının nihai olmadığını, rakamların değişebileceğini söyledi. İçişleri Bakanlığı’na göre ölenlerin yaklaşık 70’i polis.