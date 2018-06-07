Afganistan'da Taliban ile bayram ateşkesi

Karara ABD, Rusya ve NATO'dan destek geldi.Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban ile Ramazan bayramı nedeniyle bir haftalık koşulsuz ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Perşembe günü Gani'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin 12 Haziran'da başlayacağı ve Ramazan bayramı tatili boyunca, 19 Haziran tarihine kadar süreceği belirtildi. Varılan ateşkes anlaşmasının El Kaide veya IŞİD'i kapsamadığı belirtildi. Gani açıklamasında, Pazartesi günü intihar saldırılarını kınayan ve barış görüşmelerine başlanması çağrısında bulunan bir bildiri yayınlayan üst düzey din adamlarına değindi. Din adamları sözkonusu bildiriyi bir etkinlik kapsamında yayınlamış ve etkinliğin düzenlediği binanın dışında eşzamanlı olarak bir intihar saldırısı düzenlenmişti. IŞİD'in üstlendiği saldırıda yedi kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralanmıştı. Diğer yandan Genelkurmay Başkanı Muhammed Şerif Yaftali, Afgan güçlerinin olası bir saldırı durumunda karşılık vermek üzere hazır konumda olacağını kaydetti. El Kaide ve IŞİD'e atfen Yaftali, ordunun "uluslararası teröristlerle" mücadelesini ateşkes sürecinde de sürdüreceğini belirtti.

Taliban'dan ise ateşkes ilanıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. ABD, NATO ve Rusya'dan destek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Stoltenberg, Taliban militanlarına silahlarını bırakmaları ve bir barış anlaşması için müzakerelerde bulunmaları çağrısında bulundu. "Ateşkes duyurusu Devlet Başkanı Gani ve Afgan hükümetinin ciddiyetini gösteriyor. Taliban'ı ateşkese katılmaya çağırıyorum" diyen Stoltenberg, "Taliban meydanda kazanmayacak. Bir çözüme ulaşmalarının tek yolu müzakere masasına oturmaktır" şeklinde konuştu. Rusya lideri Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov da, Rusya'nın karardan memnuniyet duyduğunu ancak Taliban'ın ateşkesi kabul edeceğinden şüphe ettiklerini dile getirdi. Afganistan'da hala binlerce askeri bulunan ABD'nin ülkedeki en üst düzey komutanı John Nicholson ise, "Afganistan'ın ülkenin barışçıl bir Ramazan bayramı geçirmesi yönündeki dileklerine bağlı kalacak ve onları çatışmalara son verme çabaları noktasında destekleyeceğiz" dedi.