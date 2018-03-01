Afganistan'da Taliban'la barış arayışı

Örgüt, yabancı askerlerin varlığını gerekçe göstererek teklifi geri çevirdi.Afganistan Devlet başkanı Eşref Gani Kâbil'deki uluslararası barış konferansında radikal İslamcı Taliban'a ateşkes ve bir dizi kapsamlı tavizler önerdi. Gani konferansa davet edilmeyen Taliban'ın barış süreci başlatılmasını kabul etmesi durumunda kendileri tarafından "siyasi grup" olarak tanınacağını ve istendiği takdirde anayasanın değiştirilebileceğini söyledi.

Eşref Gani 26 devletin temsil edildiği buluşmada Taliban üyelerinin Afganistan kimliği alabileceklerini, Kâbil'de ofis açabileceklerini, mahkûmların serbest bırakılabileceği ve yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi. Genel seçim yapılmasının şart olduğunu belirten Afganistan Devlet Başkanı Gani Taliban'dan Kâbil hükümetinin resmen tanınmasını talep etti.

Tutuklu Taliban mensupları daha önce de serbest bırakılmıştı. Taliban'ın Kâbil'de temsilcilik açması da daha önce gündeme getirilmişti. Ancak örgütün bu yılın başlarında başkentte düzenlediği kanlı saldırılar ışığında devlet başkanının bu kadar geniş tavizler içeren önerilerde bulunması beklenmemekteydi. Ocak ayında Taliban'ın bir hastaneye yaptığı bombalı saldırıda 105 kişi ölmüş, 17 saat süren otel baskınından sonra da devlet başkanı "katillerle barış görüşmesi yapılmayacağını" duyurmuştu. Yarı resmi Taliban temsilciliğinin kapatılması için Eşref Gani'nin Katar Emirliği'ne güvenlik danışmanını gönderdiği de öğrenilmişti.