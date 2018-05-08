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Afganistan’da Üzüntü Veren Tablo

08.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

Resmi rakamlara göre Afgan ordusu Taleban’a karşı mücadelesinde umulmadık kayıplar verdi

Afganistan’da Üzüntü Veren Tablo

Afganistan’da son bir haftada düzenlenen saldırılarda 252 asker öldü, 400’ü de yaralandı.

Rakamları İçişleri ve Savunma bakanlarıyla İstihbarat Teşkilatı Başkanı açıkladı. Taleban iki hafta önce, her yıl olduğu gibi bu yıl da “bahar taarruzunu” başlattığını duyurmuştu.

Açıklanan rakamlara göre Nisan sonundan itibaren Afgan güvenlik güçleri 800 kadar militanı öldürdü, 500’ünü ise yaraladı. Militanların düzenlediği 2 bin 600 saldırının yüzde 70’i önlendi.

Taleban, Afganistan’da 17 yıldır düzenlediği saldırılarını bahar ve yaz aylarında arttırıyor.

2017’de rekor kayıp verildi

Afgan güçleri 2017’de emsali görülmemiş kayıplar vermişti. Geçen yıl ölen Afgan askerlerinin sayısının 10 bin olduğu belirtiliyor.

Amerika’nın Afganistan’ın imarından sorumlu birimi SIGAR, ülkedeki güvenlik güçlerinin sayısının geçen yılki şiddet olayları ve asker kaçakları nedeniyle yüzde 11 oranında azaldığını açıkladı.

2017’de Afgan Ulusal Polisi mensuplarının sayısı 23 bin kişiden fazla, ordu ise 2 bin 820 kişi azaldı.

SIGAR’a göre hükümet Amerika’nın askeri desteğine rağmen ülkenin 407 yönetim bölgesinin sadece yarısından biraz fazlasını kontrol ediyor. Kalan kısımlar ise Taleban’ın kontrolünde.

Amerika hava saldırılarını arttırdı

Başkan Donald Trump, Ağustos ayında açıkladığı Afganistan’daki yeni savaş stratejisi doğrultusunda Amerikan askerlerinin ve hava saldırılarının sayısını arttırmıştı.

Gözlemcilere göre Amerika’nın yeni politikası ülkedeki çıkmazı derinleştirdi ve bu yıl çatışmalarda daha çok kan dökülmesine neden oldu.

IŞİD’in Afganistan kolu Horasan Vilayeti (IS-K) de sivil ve askerlere yönelik saldırılarını arttırdı.

Nisan’ın son haftasında IŞİD iki büyük intihar saldırısı düzenledi. Bunlardan biri Kabil’de bir seçim merkezine düzenlendi, diğeri ise yine başkentte bir intihar saldırısını haber yapan gazetecileri hedef aldı. İki saldırıda yaklaşık 90 sivil hayatını kaybetti, 150 kişiyse yaralandı.

Son olarak Pazar günü ülkenin güney doğusundaki Khost vilayetinde seçmen kayıt merkezi olarak kullanılan bir cami, militanların hedefi oldu. 17 kişinin öldüğü bir düzinesinin de yaralandığı saldırıyı üstlenense olmadı.

Afganistan’da meclis ve bölge konseyi seçimleri 20 Ekim’de yapılacak ancak ülkedeki güvenlik durumu seçimler öncesi kaygı yaratıyor.

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