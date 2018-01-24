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Afganistan'da yardım kuruluşu Save the Children'ın merkezine saldırı

24.01.2018 11:22 | Son Güncelleme 2 saat önce

Celalabad şehrinde İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın merkezine saldırı düzenlendi. Saldırıda şu ana kadar 11 kişinin yaralandığı, silahlı grubun hâlâ binanın üst katlarında olduğu bildiriliyor. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Reuters

Afganistan'ın Celalabad şehrinde İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children'ın merkezine saldırı düzenlendi.

Bir intihar saldırganı aracındaki patlayıcıyı infilak ettirdikten sonra, bir grup silahlı saldırganın ellerindeki otomatik silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla binayı bastıkları bildirildi.

Şu ana kadar en az 11 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganların da hâlâ binanın üst katlarında bulunduğu belirtiliyor.

Pakistan sınırındaki Celalabad daha önce de Taliban ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarınca birçok defa saldırıya uğramıştı.

Taliban geçtiğimiz günlerde başkent Kabil'de lüks bir oteli basarak, çoğu yabancı uyruklu ziyaretçilerden oluşan en az 22 kişiyi öldürmüştü. Örgüt, Twitter'dan yaptığı açıklamada Save the Children'ın merkezine yönelik bugünkü saldırıyla ise ilgileri olmadığını duyurdu.

ReutersSave the Children, çocuklara yönelik eğitim, sağlık ve koruma alanlarında çalışan bir uluslararası yardım kuruluşu.

Afganistan'daki bu gibi kuruluşlar, düzenli saldırı ve kaçırmalar nedeniyle zor koşullarda çalışıyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Ekim ayında yaptığı açıklamada, Afganistan'da geçen yıl 7 yardım çalışanlarını kaybettiklerini söylemişti.

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