Afganistan’da Yardım Örgütüne Saldırı

Yerel yönetimin sözcülerinden Attullah Khogyani, önce bomba yüklü bir aracın ofisin önünde infilak ettiğini, ardından silahlı kişilerin ofise girdiğini aktardı. Güvenlik güçleri saldırganlarla uzun süren bir mücadeleye girişti ve saldırının başlamasıyla ofisi çembere aldı.

Celalabat, IŞİD'in Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren üyelerinin kalesi durumundaki Nangarhar ilinin merkezi. Afganistan Talebanı da bölgede aktif.

Afganistan ordusu bölgeyi belli başlı yerlerde güçlü olan IŞİD'den temizlemek için mücadele veriyor. Amerikan askerlerinin de son yıllarda en çok Nangarhar'da kayıp vermişti.

Save The Children örgütüne düzenlenen saldırı, Afganistan'daki diğer yardım kuruluşlarını bekleyen tehlikelere işaret ediyor. Uluslararası Kızılhaç örgütü, yedi çalışanının saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından geçen Ekim ayında Afganistan'daki varlığını önemli ölçüde sınırlandıracağını bildirmişti.

Son olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'de lüks bir otele silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda çoğu yabancı uyruklu en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.