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Afganistan’da Yardım Örgütüne Saldırı

24.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 3 saat önce

Silahlı saldırganlar Afganistan’ın doğusundaki Celalabat kentinde uluslararası yardım örgütü Save The Children’ın (Çocukları Kurtarın) ofisine saldırdı. Yardım kuruluşu üyesi üç kişi olayda hayatını kaybetti.

Silahlı saldırganlar Afganistan'ın doğusundaki Celalabat kentinde uluslararası yardım örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisine saldırdı. Yardım kuruluşu üyesi üç kişi olayda hayatını kaybetti. 20'den fazla kişiyse yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Yerel yönetimin sözcülerinden Attullah Khogyani, önce bomba yüklü bir aracın ofisin önünde infilak ettiğini, ardından silahlı kişilerin ofise girdiğini aktardı. Güvenlik güçleri saldırganlarla uzun süren bir mücadeleye girişti ve saldırının başlamasıyla ofisi çembere aldı.

Yardım kuruluşu saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada "Afganistan'daki üyelerimize karşı girişilen şiddet eylemi karşısında dehşete düştük. Üyelerimiz Afganistan'daki milyonlarca çocuğun hayatlarını iyileştirmeye kendilerini adamış, insani kişilerdir” ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da Twitter'da "Saldırıyı sert şekilde kınıyor, kurbanların yakınlarına derin taziyelerimizi iletiyoruz” yazdı.

Nangahar IŞİD'in bölgedeki kalesi

Celalabat, IŞİD'in Afganistan ve Pakistan'da faaliyet gösteren üyelerinin kalesi durumundaki Nangarhar ilinin merkezi. Afganistan Talebanı da bölgede aktif.

Afganistan ordusu bölgeyi belli başlı yerlerde güçlü olan IŞİD'den temizlemek için mücadele veriyor. Amerikan askerlerinin de son yıllarda en çok Nangarhar'da kayıp vermişti.

Save The Children örgütüne düzenlenen saldırı, Afganistan'daki diğer yardım kuruluşlarını bekleyen tehlikelere işaret ediyor. Uluslararası Kızılhaç örgütü, yedi çalışanının saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından geçen Ekim ayında Afganistan'daki varlığını önemli ölçüde sınırlandıracağını bildirmişti.

Son olarak Afganistan'ın başkenti Kabil'de lüks bir otele silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda çoğu yabancı uyruklu en az 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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