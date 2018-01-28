Afganistan’da Yas

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumartesi günü düzenlenen saldırının ardından ülkede bir günlük yas ilan edildi.

Yetkililer saldırıda ölenlerin sayısının 103'e yükseldiliğini, 235 kişinin de yaralandığını açıkladı. Taleban saldırıyı üstlenmişti.

İçişleri Bakanı Wais Ahmad Barmak saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda polisin olduğunu söyledi. Barmak hayatını kaybeden polislerin net rakamını söylemezken, yaralı polis sayısının 30 olduğunu kaydetti.

Afganistan istihbarat servisi başkanı Masoom Stanekzai de saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Stanekzai, güvenlik güçlerinin saldırıları engelleme konusunda yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri kabul etmedi.

Stanekzai, uluslararası toplumdan bu silahların nerden geldiğini farketmesini istedi, isim vermeden Pakistan'ı suçladı.

Pakistan ise suçlamaları reddediyor.

Taleban, saldırıda polis gücüyle terörle mücadele biriminin hedef alındığını belirtiyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de Taleban'ı saldırıda ambulans kullandığı için eleştirdi.

Örgüt twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ambulanslar hayat kurtarmak içindir, onları almak için

değil. Onları silah olarak kullanmak Afganistan'ın geleceğinde hastaları ve ambulans çalışanlarını riske atıyor” dedi.