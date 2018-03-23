Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı: Rusya, Taliban'ı silahlandırıyor

General Nicholson ise BBC'ye yaptığı açıklamada "Buradaki IŞİD militanlarının sayısını müthiş bir şekilde abartan bir söylemleri var. Bu söylem daha sonra, Rusya tarafından Taliban'ın faaliyetlerini ve örgüte bir dereceye kadar destek verilmesini meşrulaştırmak için kullanılıyor." dedi.

Bu arada, ABD Kongresi'nin İstihbarat komitesi de Rus provokatörlerin 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri sonucuna varılan bir rapor yayımladı.

İngiltere ve Rusya, eski bir Rus ajanı ve kızının kimyasal maddeyle İngiltere topraklarında öldürülmesinin ardında Kremlin yönetiminin bulunduğu iddiaları nedeniyle diplomatik bir gergnilik yaşıyor.

Ancak bu yeni iddialar, Rusya'nın Nato güçleriyle ilişkileri açısından hassas bir dönemde ortaya atıldı.

Nicholson ayrıca "Bu karargaha getirilen ve Afgan liderleri tarafından bize verilen silahlar gördük. Afgan liderler bunların Rusya tarafından Taliban'a verildiğini söyledi. Rusların müdahil olduklarını biliyoruz" diye konuştu.

General Nicholson'ın kariyerinin büyük kısmı Afganistan'daki çatışmalarda geçti. 11 Eylül saldırılarında Pentagon'daki ofisindeydi ve ölmekten şans eseri kurtuldu.

General, Rusya'nın Taliban'la bu ilişkilerinin görece yeni olduğuna inanıyor. Rusya'nın Tacikistan-Afganistan sınırında geçtiğimiz günlerde tatbikatlar yaptığını söyledi ve "Bunlar terörle mücadele tatbikatlarıydı. Ancak Ruslar'ın bu hareket tarzını daha önce de gördük. Büyük miktarlarda silah ve malzeme getiriyorlar ve daha sonra bir kısmını bırakıyorlar" dedi.

General Rusya'nın Taliban'a ne ölçüde destek verdiklerini bilmediklerini itiraf etti ancak BBC'ye konuşan üst düzey Afgan polis ve ordu yetkilileri, bunlar arasında gece görüş malzemeleri, hafif silahlar ve ağır makineli tüfekler bulunduğunu belirtti.