Afganistan'daki otel saldırısında en az 10 ölü

Saldırıyı Taliban üstlendi.Afganistan'ın başkenti Kâbil'deki Intercontinental oteline saldıranlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar 13 saat sonra kanlı şekilde son buldu. İçişleri Bakanlığı çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde de otelden patlama ve silah sesleri geldi. Saldırganlardan kaçmaya çalışan müşterilerden bazıları balkondan atladı.

Bakanlık sözcüsü operasyon sırasında, aralarında yabancı bir kadının da bulunduğu 6 sivilin can verdiğini söyledi. Yedi kişinin de yaralandığı çatışmalarda dört saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre 41'i yabancı olmak üzere 153 kişi özel harekât ekiplerince otelden tahliye edildi.

Otelden sağ kurtulan görgü tanıkları yabancı ajans muhabirlerine yaptıkları açıklamalarda ölü sayısının resmi makamlarca verilen rakamların üzerinde olduğunu belirttiler. Saldırganların bütün oteli dolaşarak hükümet yetkilileri ile yabancıları aradıkları ve silahlarını odalara boşalttıkları öğrenildi. Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban internet üzerinde yaptığı açıklamada, "Beş savaşçısının çok sayıda yabancı ve Afgan düşmanını öldürdüğünü" belirtti.