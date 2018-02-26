Afganistan’daki Türk Okulları Maarif Vakfı’na Devredildi

Ankara ve Kabil hükümetleri, Afganistan’daki Türk okullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Maarif Vakfı’na devredilmesini öngören anlaşma imzaladı.
Afganistan Eğitim Bakan Vekili İbrahim Şinvari, devir-teslimin Afganistan’daki Afgan-Türk Okulları’nıın kalitesi ve sayısını artırmayı amaçladığını söyledi.
Şinvari Kabil’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu okulların sayısını gelecek 10 yılda 28’e yükseltme sözü verdiğini belirtti.
Şinvari, “Afgan-Türk Okulları’nda şu anda 8 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı 28 bine çıkacak” dedi.
Kabil’deki devir-teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, bu okulları Türk-Afgan ilişkilerine “zarar veren” kişilerden temizleyeceklerini kaydetti.
Yılmaz, Türk hükümeti olarak, Afgan ortaklarından, Afgan-Türk Okulları’nın yönetimini hükümete devretmelerini talep ettiklerini söyledi.
Afganistan’da şu anda 7 bölgede 14 Afgan-Türk Okulu bulunuyor ve bu okullarda 8 bin civarında öğrenci ve 160 öğretmen görev yapıyor.
Türk yetkililer bu okulların 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladıkları Fethullah Gülen’le bağlantılı olduğunu savunuyor.
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