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Afganistan’daki Türk Okulları Maarif Vakfı’na Devredildi

26.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Ankara ve Kabil hükümetleri, Afganistan’daki Türk okullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Maarif Vakfı’na devredilmesini öngören anlaşma imzaladı

Afganistan’daki Türk Okulları Maarif Vakfı’na Devredildi

Ankara ve Kabil hükümetleri, Afganistan’daki Türk okullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Maarif Vakfı’na devredilmesini öngören anlaşma imzaladı.

Afganistan Eğitim Bakan Vekili İbrahim Şinvari, devir-teslimin Afganistan’daki Afgan-Türk Okulları’nıın kalitesi ve sayısını artırmayı amaçladığını söyledi.

Şinvari Kabil’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bu okulların sayısını gelecek 10 yılda 28’e yükseltme sözü verdiğini belirtti.

Şinvari, “Afgan-Türk Okulları’nda şu anda 8 bin civarında öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı 28 bine çıkacak” dedi.

Kabil’deki devir-teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da, bu okulları Türk-Afgan ilişkilerine “zarar veren” kişilerden temizleyeceklerini kaydetti.

Yılmaz, Türk hükümeti olarak, Afgan ortaklarından, Afgan-Türk Okulları’nın yönetimini hükümete devretmelerini talep ettiklerini söyledi.

Afganistan’da şu anda 7 bölgede 14 Afgan-Türk Okulu bulunuyor ve bu okullarda 8 bin civarında öğrenci ve 160 öğretmen görev yapıyor.

Türk yetkililer bu okulların 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladıkları Fethullah Gülen’le bağlantılı olduğunu savunuyor.

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