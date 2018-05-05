Afganistan'daki Yeni Elektronik Kimlik Uygulaması 'Kimlik' Sorunu Yarattı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, uzun süredir ertelenen elektronik vatandaşlık kimlik kartı uygulamasını başlattığını açıkladı. Ancak Afganistan İcra Başkanı Abdullah Abdullah, açıklamanın yapıldığı töreni boykot etti ve sürecin meşruluğu ve zamanlamasına şüpheyle baktığını açıkladı.

Devlet Başkanı Eşref Gani ve eşi Rula Gani, Kabil'de düzenlenen törenle beraberlerindeki bazı üst düzey yetkililer eşliğinde kimlik kartlarını teslim aldı.

Yetkililer, şu anda kullanımda olan vatandaşlık kimliklerinin kağıt olduğu için sahteciliğe açık olduğunu bildiriyor. Devlet Başkanı Gani, düzenlenen törende bu kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.

Gani, ”Bu kimlik kartlarını çıkarmamızın en önemli nedenlerinden biri teröristlerin kağıt olan kimlikleri kendi kötü emelleri için kullanarak tüm vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmeleridir. Hükümetin en temel sorumluluklarından biri Afgan halkının canını ve malını korumaktır,” şeklinde konuştu.

Gani ayrıca dijital öğeler içeren kimlik kartlarının daha iyi ülke yönetimi, daha hızlı ekonomik kalkınma, şeffaflık ve kamu hizmetlerinin dağıtımı açısından da hayati önem taşıdığını kaydetti.