Afganistan'daki Yeni Elektronik Kimlik Uygulaması 'Kimlik' Sorunu Yarattı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, uzun süredir ertelenen elektronik vatandaşlık kimlik kartı uygulamasını başlattığını açıkladı. Ancak Afganistan İcra Başkanı Abdullah Abdullah, açıklamanın yapıldığı töreni boykot etti ve sürecin meşruluğu ve zamanlamasına şüpheyle baktığını açıkladı.
Devlet Başkanı Eşref Gani ve eşi Rula Gani, Kabil'de düzenlenen törenle beraberlerindeki bazı üst düzey yetkililer eşliğinde kimlik kartlarını teslim aldı.
Yetkililer, şu anda kullanımda olan vatandaşlık kimliklerinin kağıt olduğu için sahteciliğe açık olduğunu bildiriyor. Devlet Başkanı Gani, düzenlenen törende bu kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.
Gani, ”Bu kimlik kartlarını çıkarmamızın en önemli nedenlerinden biri teröristlerin kağıt olan kimlikleri kendi kötü emelleri için kullanarak tüm vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmeleridir. Hükümetin en temel sorumluluklarından biri Afgan halkının canını ve malını korumaktır,” şeklinde konuştu.
Gani ayrıca dijital öğeler içeren kimlik kartlarının daha iyi ülke yönetimi, daha hızlı ekonomik kalkınma, şeffaflık ve kamu hizmetlerinin dağıtımı açısından da hayati önem taşıdığını kaydetti.
Ancak elektronik kimlik kartı uygulamasından memnun olmayanlar da var. Kimlik belgesi, sahibini ”Afgan” olarak tanımlıyor. Uygulamaya karşı çıkanlar, kartların ülkedeki etnik çoğunluk olan Paştunları öne çıkardığı görüşünde. Ancak kendisi de Paştun olan Devlet Başkanı Gani uygulamayı savunmayı sürdürdü ve yeni kimliklerin Afganistan'daki tüm etnik grupları temsil ettiğini kaydetti.
Dari dilini konuşan Tacikler ise Afganistan'daki ikinci en büyük etnik topluluk. Tacikler, yeni kimlik uygulamasına karşı başlatılan muhalefetin ön saflarında yer alıyor.
Tacik kökenli Afganistan İcra Başkanı Abdullah Abdullah, Devlet Başkanı Gani'nin yeni kimlik kartlarını tanıtmasından az sonra düzenlediği basın toplantısında, uygulamayla ilgili çekincelerini dile getirdi ve tek taraflı olarak tanımladığı kararı reddettiğini söyledi.
Abdullah, ”Elektronik kimlik kartlarının dağıtımına katılmama nedenim, bu sürecin hukuki temelinin olmaması ve Afgan halkının desteğini almaması. Bu uygulama daha fazla soruna ve krize neden olacak” uyarısında bulundu. Ancak Eşref Gani, yeni kartlarda yazan ”Afgan” tanımının kullanımını sorgulayanlar arasında yer almadığını kaydetti.
Abdullah, ”Ben, Müslüman ve Afgan kimliğimle gurur duyuyorum. Kimi kişi ve gruplar, kimlik kartlarında bazı kelimelerin kullanılmasına karşı olduğum şeklinde mesajlar yayıyor. Bu tamamen yanlış,” şeklinde konuştu.
Abdullah, elektronik kimlik kartı uygulamasına karşı olmadığını, ancak uygulamanın zamanlamasının hatalı olduğunu düşündüğünü söyledi.
Devlet Başkanı Gani, sahtecilik ve hileyi engellemek için 20 Ekim'de yapılması planlanan genel ve yerel seçimlerde Afgan seçmenlerin yeni kimlik kartlarını kullanmasını amaçlıyordu. Ancak bu plan, teknik bazı sorunlar ve kartların üzerinde etnik köken bilgisinin yer almasıyla ilgili siyasi farklılıklar nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Afgan seçmenler, Ekim ayında sandık başına giderken yanlarında eski kağıt kimliklerini götürecek.
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