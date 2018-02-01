AFP muhabiri Afrin'den yazdı: 3 bin yıllık tapınak Türkiye'nin bombardımanında ağır hasar gördü

AFP

Fransız haber ajansı AFP'den Delil Süleyman, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde bulunan ve binlerce yıl önce inşa edilmiş olan Ayn Dara Tapınağı'nın olduğu bölgeyi ziyaret etti. Süleymsan, Türk jetleri tarafından bombalandığı söylenen bölgedeki son durumla ilgili izlenimlerini aktardı:

Suriye'deki Ayn Dara Tapınağı'nın aslan heykelleri, 3 bin yıldır aynı yerde duruyordu. Ancak, Türk savaş uçaklarının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlediği hava operasyonları devam ederken, Demir Çağı'nın en önemli miraslarından biri olan bu heykellerden de geriye yalnızca aslanların pençeleri kaldı.

Suriyeli ve Kürt yetkililer, Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonları nedeniyle tapınağın zarar gördüğünü söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ise yaptığı açıklamalarda, harekat alanında bulunan "dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin" hedefler arasında bulunmadığını ifade ediyor.

AFPSuriye'nin kuzeyinde bir tepenin üzerinde yer alan Geç Hititler dönemine ait Ayn Dara Tapınağı'nın M.Ö. 1300 ile 700 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor. Tapınağın adı, Afrin'de bulunan bir köyden geliyor.