Afrika, BM'nin yetersiz beslenmeyi bitirme hedefini tutturamadı

Afrikalı çocukların gelişimini köy köy inceleyen araştırmacıların hazırladığı detaylandırılmış haritalar, kıtadaki hiçbir ülkenin yetersiz beslenmeyi 2030 itibarıyla bitirme hedefine ulaşamayacağını ortaya koydu.

Bu, Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Kalkınma Hedefleri'nden biriydi.

İngiltere'de yayınlanan Nature (Doğa) dergisindeki araştırmaya göre, yetersiz beslenme konusunda istenen noktaya gelinemedi belki ancak her ülkede, en az bir bölgede çocukların sağlıklarının gelişmekte olduğu görüldü.

Araştırmanın merkezindeki detaylı haritalar, 2005-2015 yılları arasında 51 Afrika ülkesindeki çocuk gelişimi oranları ile üreme yaşındaki kadınların eğitim seviyesini ortaya koyan iki farklı çalışmadan oluştu.

Bu iki etken, çocuk ölümleri konusundaki en önemli iki gösterge olarak kabul ediliyor.

ABD'deki Washington Üniversitesi'nden Profesör Simon Hay ve ekibi, 5 km'ye 5 km boyutlarındaki alanlardan oluşturulan bir dizi detaylı harita ile bu insan topluluklarının yaşantılarına ilişkin verileri bir araya getirdi. 15 yıl süren çalışmada toplanan verilerden, çocuk gelişimi ve eğitime katılım konularında dikkat çekici bir çalışma ortaya çıkarıldı.