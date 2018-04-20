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Afrika ülkesi Svaziland adını değiştiriyor

20.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Svaziland Kralı III.

Afrika ülkesi Svaziland adını değiştiriyor

Mswati ülkesinin isminin, İngilizce "Switzerland" olan İsviçre ile karıştırıldığı için "eSvatini Krallığı" olarak değiştirdiğini açıkladı.Afrika ülkesi Svaziland'ın lideri Kral III. Mswati ülkesinin adını "eSvatini Krallığı" olarak değiştirdiğini açıkladı. Afrika'daki tek mutlak monarşi olan ülkenin yeni adı "Svazilerin ülkesi" anlamına geliyor. Kral III. Mswati, açılamayı Svaziland'ın bağımsızlığının 50'nci yıldömümü kutlamaları sırasında yaptı.

Kral, ilan ettiği ülkenin yeni adını daha önce de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Afrika Birliği toplantısı gibi uluslararası platformlarda bir kaç kez telaffuz etmişti.

Svaziland'ın en büyük ikinci kenti Manzini'de bir stadyumda düzenlenen bağımsızlık kutlamaları sırasında konuşamn Kral III. Mswati, İngiltere sömürgeciliği öncesindeki orijinal ismine geri dönüleceğini bildirdi. Kral, "Ülkemizin bugünden itibaren eSvatini Krallığı olarak bilineceğini ilan ediyorum" dedi. Kral ayrıca Svaziland'ın İngilizce "Switzerland" olan İsviçre ile sıklıkla karıştırıldığını, buna son vermek gerektiğini belirtti. 50 yaşındaki Kral üzerinde askeri üniformasıyla yaptığı konuşmada, ülkesinin halkıyla özdeşleştirebileceği bir isme sahip olmasını istediğini söyledi.

İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Afrika'nın güneyindeki Svaziland, İngiltere'den 1968 yılında bağımsızlığın kazanmıştı.

1,3 milyon civarında nüfusa sahip olan Svaziland, yüzde 27 ile dünyada AIDS hastalığının en yaygın olduğu ülkelerden. Babasından 18 yaşında devraldığı kraliyet tahtında 1986'dan beri oturan Kral III. Mswati, tarımın başlıca geçim kaynağı olduğu ülkede müsrif yaşam tarzıyla biliniyor. 60'dan fazla kardeşi olan Kral'ın 15 eşi ve iki düzineden fazla da çocuğu var.

Reuters/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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