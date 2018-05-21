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Afrikalı atletler yarışma için gittikleri Avustralya'ya sığındı

21.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

2018 Commonwealth Games spor yarışmalarına katılmak için Avustralya'ya giden yaklaşık 200 Afrikalı atlet ve personel, vize süreleri dolduğu halde ülkelerine dönmedi.

Afrikalı atletler yarışma için gittikleri Avustralya'ya sığındı

Yaklaşık 50 atletten ise haber alınamıyor.Gold Coast 2018 Commonwealth Games adlı uluslararası spor müsabakalara katılmak için Avustralya'ya giden yaklaşık 250 atlet ve takım personeli vize süreleri bitmesine rağmen ülkeyi terk etmedi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı yetkililerinden Malisa Golightly parlamentoda yaptığı açıklamada 205 atletin "aynı tip vize için başvuru yaptığını ve dolayısıyla ülkede yasal olarak bulunduğunu" söyledi. Söz konusu kişilerden 190'ının "koruma vizesi" için başvuruda bulunduğunu belirten Golightly 10 ile 15 kişinin ise farklı tipte vizeler için başvuru yaptığını söyledi. Golightly Avustralya'ya giden yaklaşık 50 atletin ise vize süresinin dolduğunu ancak bu kişilerin tekrar vize başvurusu için yetkili makamlarla irtibat kurmadığını söyledi.

Avustralya resmi makamları iltica başvurusunda bulunan atletlerin hangi ülkelerden olduğunu açıklamadı ancak atletlerin Kamerun, Uganda, Ruanda, Gana ve Sierra Leone ülkelerinden geldiği belirtiliyor.

Gold Coast 2018 Commonwealth Games 4-15 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

dpa, AFP / EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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