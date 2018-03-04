Afrikalı Göçmen Tır Şoförlerinin Gözünden Amerika

Fil Dişi Sahili’nin en büyük limanı Abidjan’dan Chicago yakınlarındaki otoyola çok uzun bir yol var. Kamyoncu Mamoudou Diawara özgürlüğün ve maaş çekinin keyfini çıkarıyor.
Diawara, “Kamyonculuk özgürlük. Hem özgürlük, hem iyi para kazanıyorsunuz. Doğrusu, ortalama bir Amerikalı’dan daha fazla kazanıyorsunuz” diyor.
Diawara, Amerika’daki kamyoncuların yılda 200 bin dolar kazanabileceğini söylüyor. Bu iş bazen uzun saatler nedeniyle tehlikeli olabiliyor fakat yeni bir ülkede yeni bir hayat kurmak için büyük bir fırsat.
Diawara, " Nerede doğduğunuz, kim olduğunuz önemli değil. İstediğiniz her işi yapabilirsiniz. Bu ülke bana bunu öğretti” diye konuşuyor.
Elias Balima Burkina Faso’dan Amerika’ya benzer bir yolculuk yapmış. Yıllarca bir kamyon almak için para biriktirmiş ve şimdi hemen hergün yeni bir iş teklifi alıyor.
Yolda 5 metrekarelik bir alanda geçen birkaç günün ardından, duş gibi küçük şeyler yapmaya değer.
Ancak uyku da önemli.
Ancak zaman para demek ve Balima erkenden kalkıyor, ama aklı hep memleketinde.
34 yaşında ve hala bekar olduğunu söyleyen Balima'ya neden evlenmediği sorulduğunda şu cevabı veriyor: “Çünkü kafamı toparlayamıyorum. Afrika’yla Amerika arasında kaldım. Bazen daha genç arkadaşlarla karşılaşıyorum ve bana Amerika’da iki yıldan fazla kalmayacağım diyorlar.”
Balima ve Diawara Amerika’daki papates kızartmasını, fırsatları ve özgürlükleri ne kadar çok sevseler de şu andaki siyasi ortamda birçok Amerikalı’nın onlar Afrikalı olarak göreceğini biliyorlar.
Balima Amerika’daki göçmenlik tartışmalarından uzak durmaya çalıştığını söylüyor.
Ancak Balima’nın aklında politikaya yer yok. Amerikalı kamyon şoförlerine dönüşen bu Afrikalı göçmenler, yolculuklarını sağ salim tamamlamak için gözlerini yollardan ayırmıyor.
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