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Afrin bilançosu: Bir ayda 786 kişiye gözaltı

19.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medya paylaşımları yapan ve operasyonla ilgili eylemlere katıldığı tespit edilen 786 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afrin bilançosu: Bir ayda 786 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Afrin operasyonu gözaltılarının sayısı 786'ya ulaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik olarak, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapılmış, olaylarda 116 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatı" adını verdiği Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerine yönelik askeri operasyon 20 Ocak'ta başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonla ilgili hafta sonu yaptığı açıklamada, "Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem" demişti.

dpa,DW/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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